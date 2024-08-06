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Закон и Порядок

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Перевод всех русских автомобилей с бензина на газ

Перевод всех русских автомобилей с бензина на газ

На Хабре критикуют июльскую статью про выгоду газовых заправок (ссылка 1, ссылка 2). Краткая суть критики — технических проблем у газификации слишком много, чтобы проявлять масштабный оптимизм.

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