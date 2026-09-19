Орловская область показала худшую явку в первый день выборов в Черноземье

Электоральная активность в регионах Черноземья продемонстрировала разрыв, в котором Орловская область оказалась главным аутсайдером.
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