Самый «ненормальный» писатель в истории: чем Ярослав Гашек шокировал современников

«Я искренне люблю бравого солдата Швейка и, представляя вниманию читателей его похождения во время мировой войны, уверен, что все будут симпатизировать этому непризнанному герою», — так чешский писатель Ярослав Гашек начинал свой знаменитый неоконченный роман.
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