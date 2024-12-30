Самый «ненормальный» писатель в истории: чем Ярослав Гашек шокировал современников

«Я искренне люблю бравого солдата Швейка и, представляя вниманию читателей его похождения во время мировой войны, уверен, что все будут симпатизировать этому непризнанному герою», — так чешский писатель Ярослав Гашек начинал свой знаменитый неоконченный роман.