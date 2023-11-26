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Терпение Кима на исходе

Терпение Кима на исходе

На Востоке тревога: Вместо учебного взрыва КНДР нанесет реальный удар. Первыми "падут" базы США? Разведка Южной Кореи доложила о подготовке северным соседом очередных ядерных испытаний.

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Комментарии
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Ирина Черных
Вы правы, даже хозяева США и их подельники помалкивают, потому что боятся получить от Кима по башке.
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56 мин.
Александр Батт
Ким не ударит. А США лопнут.
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56 мин.
ВБ
Владимир Бурцев
Может и не ударит, а еб**нет запросто! Это вам не была не была!
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39 мин.

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