Владимир Путин поздравил военных с Днем Сил специальных операций

Президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем Сил специальных операций ВС РФ, а также выразил благодарность личному составу и ветеранам за мужество, добросовестную службу и верность Отечеству.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии