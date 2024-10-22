Житель Колорадо умер от кишечной палочки, съев чизбургер в McDonald's

Кишечную палочку подхватили 49 американцев, питавшихся в ресторанах быстрого питания McDonald's. Один из заболевших скончался, еще десять госпитализированы, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний США ( CDC ).
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