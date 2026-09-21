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Царьград

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В Киеве паника: "Грядёт зима Судного дня". Переезд в деревню не спасёт?

В Киеве паника: "Грядёт зима Судного дня". Переезд в деревню не спасёт?

С приближением холодов в Киеве началась паника. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко считает, что из-за неготовности энергоструктуры "грядёт зима Судного дня".

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