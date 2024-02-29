В США заявили о худшем месяце для Байдена

Февраль 2024 года стал худшим месяцем в политической карьере президента США Джо Байдена. Отмечается, что в начале года Байден столкнулся со множеством проблем, начиная от разоблачительного отчета о его умственных способностях, заканчивая давлением со стороны республиканцев.