Переломы, потеря чувствительности и приступы ревности. Что говорят эксперты о пользе и вреде мастурбации?

Мастурбация, или соло-секс для многих становится первым эротическим знакомством с собственным телом. Вокруг самостимуляции с целью сексуального удовлетворения немало мифов: любителей поиграть с содержимым штанов в юном возрасте пугают шерстью на ладонях, а во взрослом — угасанием отношений с партнером.
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