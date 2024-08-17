Переломы, потеря чувствительности и приступы ревности. Что говорят эксперты о пользе и вреде мастурбации?

Мастурбация, или соло-секс для многих становится первым эротическим знакомством с собственным телом. Вокруг самостимуляции с целью сексуального удовлетворения немало мифов: любителей поиграть с содержимым штанов в юном возрасте пугают шерстью на ладонях, а во взрослом — угасанием отношений с партнером.