Полыхающий автопогрузчик тушили на одном из предприятий Уссурийска

В минувшие выходные в Уссурийске произошел пожар на территории вагонного депо. В одном из гаражных боксов загорелся автопогрузчик, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.
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