Мой путь на орбиту: как экипаж «Союза» готовится изменить будущее космонавтики

Когда смотришь на стартующий с Байконура «Союз», внутри всё переворачивается. Я часто вспоминаю этот момент не как сторонний наблюдатель, а как человек, который мысленно проживает каждую секунду полёта вместе с экипажем.
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