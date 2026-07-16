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Наука и Техника

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Мой путь на орбиту: как экипаж «Союза» готовится изменить будущее космонавтики

Мой путь на орбиту: как экипаж «Союза» готовится изменить будущее космонавтики

Когда смотришь на стартующий с Байконура «Союз», внутри всё переворачивается. Я часто вспоминаю этот момент не как сторонний наблюдатель, а как человек, который мысленно проживает каждую секунду полёта вместе с экипажем.

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