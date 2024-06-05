Мода и красота: в центре Москвы откроются бьюти-штабы для столичных выпускников

Московским выпускникам помогут создать идеальных образ на модном фестивале Для молодежи, окончившей школу в этом году, на Тверской площади и Тверском бульваре открыты бьюти-штабы в рамках фестиваля “Лето в Москве.
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