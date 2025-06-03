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Царьград

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  • Eduard
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Глава Пентагона пропустит ключевую встречу по Украине впервые с момента создания группы

Глава Пентагона пропустит ключевую встречу по Украине впервые с момента создания группы

Глава Пентагона впервые не примет участие во встрече министров контактной группы по вопросам Украины.

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