Родились со сросшимися головами: как сложилась судьба сиамских близнецов, разделенных в СССР 35 лет назад

Чудесам природы можно удивляться, кажется, вечно. Однако и она иногда ошибается. К таким ее оплошностям можно отнести слишком поздно разделившуюся оплодотворенную яйцеклетку, в которой развиваются близнецы, из-за чего на свет появляются два человека, буквально сросшихся друг с другом.
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