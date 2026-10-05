У ивановского приюта оставили девять двухнедельных щенков

Щенков оставили у приюта днём 3 октября. Малышам около двух недель, они ещё не открыли глаза и нуждаются в регулярном кормлении, временном доме и специальных смесях.
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