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Ивановские новости

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У ивановского приюта оставили девять двухнедельных щенков

У ивановского приюта оставили девять двухнедельных щенков

Щенков оставили у приюта днём 3 октября. Малышам около двух недель, они ещё не открыли глаза и нуждаются в регулярном кормлении, временном доме и специальных смесях.

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