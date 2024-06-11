Ингигерд. Зрелость и последние годы жизни премудрой жены Ярослава Мудрого

Такой представлена Ингигерд на картине Э. Якушина (2008 г.)В предыдущих статьях мы говорили о происхождении и молодости Ингигерд – шведской принцессы, которая стала супругой русского князя Ярослава Владимировича (Мудрого), ее жизни на родине и в Новгороде.