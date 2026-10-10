Была «нулевым пациентом» до дела Долиной: миллиардерша Полицина 5 лет судится за свои квартиры

Московская предпринимательница оказалась в центре скандала с недвижимостью на 300 млн рублей.Предпринимательница из Москвы, Юлия, стала фигуранткой громкого дела о проблемных сделках с недвижимостью, ситуацию связывают со «схемой Долиной», сообщает Baza.