Была «нулевым пациентом» до дела Долиной: миллиардерша Полицина 5 лет судится за свои квартиры

Московская предпринимательница оказалась в центре скандала с недвижимостью на 300 млн рублей.Предпринимательница из Москвы, Юлия, стала фигуранткой громкого дела о проблемных сделках с недвижимостью, ситуацию связывают со «схемой Долиной», сообщает Baza.
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