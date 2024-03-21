Как легко обмануть американские ПТРК Javelin

В интервью российскому военному корреспонденту Юрию Котеноку боец Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий с позывным Панда рассказал, как можно просто и без особых затрат направить ракету противотанкового комплекса Javelin, которые применяются ВСУ в зоне проведения спецоперации, по ложному следу.