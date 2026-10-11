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Царьград

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Блогер перечислила страны, которые чаще всего разочаровывают туристов

Блогер перечислила страны, которые чаще всего разочаровывают туристов

Автор составила рейтинг направлений, где ожидания путешественников не совпадают с реальность.Тревел-блогер Елена Лисейкина подготовила список популярных стран, поездки в которые, по мнению туристов, способны принести разочарование, сообщает novosvyat.

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