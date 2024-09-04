Депутаты проведут серию встреч и онлайн-приемов татарстанцев

С 4 по 13 сентября в Татарстане состоится серия встреч с депутатами. Парламентарии ответят на вопросы жителей республики в региональной общественной приемной «Единой России» в онлайн- и офлайн-форматах, сообщает пресс-служба Штаба общественной поддержки партии.
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