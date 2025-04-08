Журналиста ждет лишение свободы за мем про главу МВД Германии

Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/TASS Главного редактора немецкой газеты Deutschland-Kurier Дэвиса Бендельса приговорили к лишению свободы за то, что опубликовал на своей странице в соцсети Х мем с министром внутренних дел Германии Нэнси Фезер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии