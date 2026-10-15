Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило коррупционные риски в разработанных Кабмином правилах бронирования, внедрение которых повлечет за собой резкое уменьшение числа защищенных от мобилизации работников, передает народный депутат Ярослав Железняк .