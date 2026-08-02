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Spain's Immigration Crisis: Ceuta & The Collapse Of Sánchez's Pro-Migration Experiment

Spain's Immigration Crisis: Ceuta & The Collapse Of Sánchez's Pro-Migration Experiment

Spain's Immigration Crisis: Ceuta & The Collapse Of Sánchez's Pro-Migration Experiment Authored by Daniel Lacalle, The new migration crisis in Ceuta is not an isolated episode or a simple border emergency.

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