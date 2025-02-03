В Ленобласти за выходные очистили почти 15 тысяч километров дорог и 4500 километров обочин

Снег убирали более 750 человек и свыше 600 машин Дорожные службы Ленобласти в эти выходные работали в усиленном режиме, днём и ночью очищая дороги от снега и обрабатывая их противогололёдными материалами, сообщили сегодня в телеграм-канале дорожников региона.
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