Власти Петербурга выделят на ремонт медучреждений почти 2,5 млрд рублей

В НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе завершится переход из старого здания в новый корпус. На капитальный ремонт учреждений здравоохранения из городского бюджета в этом году выделят около 2,4 млрд рублей, что почти на 1 млрд больше, чем в прошлом году.