Василий Домрачев считает, что изображение подростка из картины с пирсингом и тату — кощунство, сам рэпер уже принес извиненияАктер Василий Домрачев, сыгравший молодого полицая в немецкой каске в картине «Иди и смотри», возмутился историей вокруг клипа Егора Крида.