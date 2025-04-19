Рекордная жара, ливни и сибирские морозы: чем удивит россиян Пасха 2025 года Елена ГалицкаяПасха в 2025 году выпадает на 20 апреля, и природа, похоже, решила не сдерживаться: центральную Россию ждёт по-летнему тёплая погода, а вот восточные регионы столкнутся с настоящей зимней стужей.