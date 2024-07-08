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Курские новости

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В Курчатове заключили под стражу виновника ДТП, унесшего жизнь мальчика

В Курчатове заключили под стражу виновника ДТП, унесшего жизнь мальчика

Напомним, авария произошла 4 июля в Курчатове. Житель Кирова, находясь в состоянии наркотического опьянения, сел зза руль, врезался сразу в несколько машин и сбил двух маленьких детей - 7-летнюю девочку и 9-летнего мальчика.

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