В Курчатове заключили под стражу виновника ДТП, унесшего жизнь мальчика

Напомним, авария произошла 4 июля в Курчатове. Житель Кирова, находясь в состоянии наркотического опьянения, сел зза руль, врезался сразу в несколько машин и сбил двух маленьких детей - 7-летнюю девочку и 9-летнего мальчика.
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