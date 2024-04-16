Белый дом заявил об отказе Байдена давать показания по делу об импичменте

Белый дом проинформировал председателя комитета по надзору и подотчетности палаты представителей конгресса США Джеймса Комера о том, что президент Джо Байден отказывается дать показания на слушаниях в комитете по делу об импичменте, сообщил телеканал CNN со ссылкой на соответствующее письмо.
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