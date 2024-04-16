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Белый дом заявил об отказе Байдена давать показания по делу об импичменте

Белый дом заявил об отказе Байдена давать показания по делу об импичменте

Белый дом проинформировал председателя комитета по надзору и подотчетности палаты представителей конгресса США Джеймса Комера о том, что президент Джо Байден отказывается дать показания на слушаниях в комитете по делу об импичменте, сообщил телеканал CNN со ссылкой на соответствующее письмо.

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