Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Россию в краже чертежей для строительства мощной ракеты. Об этом он заявил на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир.
«Супер-пупер-ракета»: Трамп обвинил Россию в краже чертежей
Комментарии
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лл
лина любимцева
А чертежи так и назывались? "СУПЕР-ПУПЕР"?!!... От этого дебильного Трампа (губки трубочкой)... можно чего угодно ожидать. Беспардонный развал всех прежних международных договоренностей начались ИМЕННО С ТРАМПА во время его президентства!! Он начал отказываться и не соблюдать их... Так что, если следующие выборы выиграет Трамп, ничего хорошего не будет. Если еще хуже не станет.
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