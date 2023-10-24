«Супер-пупер-ракета»: Трамп обвинил Россию в краже чертежей

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лина любимцева

А чертежи так и назывались? "СУПЕР-ПУПЕР"?!!... От этого дебильного Трампа (губки трубочкой)... можно чего угодно ожидать. Беспардонный развал всех прежних международных договоренностей начались ИМЕННО С ТРАМПА во время его президентства!! Он начал отказываться и не соблюдать их... Так что, если следующие выборы выиграет Трамп, ничего хорошего не будет. Если еще хуже не станет.