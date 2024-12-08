Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 772 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Варлам Устрялов
    афтор, думаю, ты ошибаешься в своём прогнозе.От сострадания до...
  • demyr150648
    Возвращение карачаевцев, чечен и крымских татар - колоссальная ошибка. Ее придется исправлять! Как? Ведь закончится С...Пошла реакция на ...
  • demyr150648
    Нет Сталина и Берии: эти люди с Кадыровым так бы решили проблему, что он сам своих бы вывез в места удобные для прожи...Пошла реакция на ...

"Лучше уж наши кишлаки": Мигранты вступили в спор с главой СПЧ. Русские подсказали простое решение

"Лучше уж наши кишлаки": Мигранты вступили в спор с главой СПЧ. Русские подсказали простое решение

Царьград Фото: Freepik Мигранты вступили в спор с главой СПЧ Валерием Фадеевым, заявив, что "лучше уж наши кишлаки", чем русские деревни, Запад доигрался с санкциями, в ДНР вскрыли преступное гнездо чиновников, в биографии президента Грузии Саломе Зурабишвили обнаружены коричневые пятна, в Дзержинске школьницы ударили учительницу тортом в лицо прямо в её день рождения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх