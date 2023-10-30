Зависимость от пищи — не приговор: Врач подсказал 5 способов, которые помогут сбросить вес

Юрий Потешкин рассказал, как при помощи сна и особого питания преодолеть зависимость от пищиЗначительная часть людей, как признают специалисты, очень зависимы от пищи, что в свою очередь может привести к появлению лишнего веса.
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