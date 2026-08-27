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За рулем

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Можно ли постоянно ездить на 92‑м бензине, если он указан как резервный?

Можно ли постоянно ездить на 92‑м бензине, если он указан как резервный?

Можно ли постоянно ездить на 92‑м бензине, если он указан как резервный? Нет. В любой мотор на стадии проектирования заложена «защита от дурака», благодаря которой он безболезненно переносит небольшое временное отклонение от нужного октанового числа.

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