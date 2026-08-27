Можно ли постоянно ездить на 92‑м бензине, если он указан как резервный? Нет. В любой мотор на стадии проектирования заложена «защита от дурака», благодаря которой он безболезненно переносит небольшое временное отклонение от нужного октанового числа.
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