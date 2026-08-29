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Мировое обозрение

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Правительство России ввело особые правила газоснабжения для приграничных областей

Правительство России ввело особые правила газоснабжения для приграничных областей

Приграничные регионы получили особый статус в газовом вопросе. Правительство России утвердило правила, которые запрещают поставщикам отключать газ за долги в Курской, Белгородской и Брянской областях.

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