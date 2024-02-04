Новейший седан Lada Iskra выехал на тесты в Сургуте и тут же попал в ДТП

Компания «АвтоВАЗ» продолжает доводочные испытания своей новой перспективной модели Iskra. Первые прототипы седана, который должен выйти в продажу в ближайшие годы, уже давно колесят по дорогам страны, а недавно их заметили в Сургуте, где машины, очевидно, проходят испытания холодом.