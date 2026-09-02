В Подмосковье создадут площадку для международных конференций по соколиной охоте

В Московской области будет создана постоянная площадка для международных конференций по соколиной охоте – российско-арабская деревня «Соколиный двор», заявил в рамках форума «День сокола» на полях ВЭФ-2026 основатель соколиного центра «Камчатка» Шухрат Разоков.
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