В Подмосковье создадут площадку для международных конференций по соколиной охоте

В Московской области будет создана постоянная площадка для международных конференций по соколиной охоте – российско-арабская деревня «Соколиный двор», заявил в рамках форума «День сокола» на полях ВЭФ-2026 основатель соколиного центра «Камчатка» Шухрат Разоков.