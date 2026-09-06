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Присяжные поставят точку в деле об убийстве семьи дипломата Белецкого

Присяжные поставят точку в деле об убийстве семьи дипломата Белецкого

"112" В столичном суде перед присяжными предстанут дочь и зять известного советского дипломата Виктора Белецкого.

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