Сырьевые рынки ждут решения ФРС

На торгах по вторник цена на нефть марки Brent опустилась на 0,8%. В моменте цена опускалась ниже $73/б, однако же ближе к окончанию торговой сессии покупателям удалось несколько выровнять ситуацию – рынок закрылся на уровне $73,5/б.
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