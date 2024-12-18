Сырьевые рынки ждут решения ФРС

На торгах по вторник цена на нефть марки Brent опустилась на 0,8%. В моменте цена опускалась ниже $73/б, однако же ближе к окончанию торговой сессии покупателям удалось несколько выровнять ситуацию – рынок закрылся на уровне $73,5/б.