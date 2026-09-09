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Регионы России

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Nothing объявила об окончании крупных обновлений для смартфона Phone (2)

Nothing объявила об окончании крупных обновлений для смартфона Phone (2)

Nothing считает, что выполнила свои первоначальные обязательства: при выходе Phone (2) компания обещала три крупных обновления Android, и смартфон получил Android 14, Android 15 и Android 16.

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