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Мода и Шоу-бизнес

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Россия появилась на «Евровидении», несмотря на запрет

Россия появилась на «Евровидении», несмотря на запрет

Россия появилась на «Евровидении», несмотря на запрет участвовать в конкурсе. Как сообщает Telegram-канал Shot, на экранах полуфинала музыкального конкурса показали старое выступление «Бурановских бабушек», которые представляли страну в 2012 году с песней Party for everybody.

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