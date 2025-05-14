Россия появилась на «Евровидении», несмотря на запрет участвовать в конкурсе. Как сообщает Telegram-канал Shot, на экранах полуфинала музыкального конкурса показали старое выступление «Бурановских бабушек», которые представляли страну в 2012 году с песней Party for everybody.