Первый пилотируемый полет корабля CST-100 Starliner к МКС снова отложили

Вид сверху на космический корабль Starliner и ракету Atlas V / © Boeing Запуск многоразового космического корабля CST-100 Starliner компании Boeing должен был состояться 6 мая, однако его отменили за два часа до старта.
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