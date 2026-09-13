Двоих мужчин застрелили на детской площадке в Нью-Йорке

В нью‑йоркском районе Бруклин на детской площадке произошла стрельба, жертвами которой стали двое мужчин, информирует ABC News со ссылкой на представителей полиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Ждут в крематории...
- ГБ Кусает дающую рук...
- ГБ Юрист Мельников р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым