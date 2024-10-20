«Орёлфармация» ищет поставщика медпрепаратов в орловские аптеки на 70 млн рублей

Государственное унитарное предприятие Орловской области «Орёлфармация» разместило тендер по поиску поставщиков с заключением рамочных договоров на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения и других товаров аптечного ассортимента.
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