Прокуратура Таиланда освободила из-под стражи россиян Алдуненкова и Брика

Прокуратура Таиланда приняла решение об освобождении из-под стражи россиян Даниила Алдуненкова и Романа Брика, задержанных ранее в королевстве по подозрению в участии в отмывании денег преступной группы на криптовалютной бирже Binance, использовании подложных документов и предоставлении своих данных третьим лицам.