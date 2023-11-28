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Прокуратура Таиланда освободила из-под стражи россиян Алдуненкова и Брика

Прокуратура Таиланда освободила из-под стражи россиян Алдуненкова и Брика

Прокуратура Таиланда приняла решение об освобождении из-под стражи россиян Даниила Алдуненкова и Романа Брика, задержанных ранее в королевстве по подозрению в участии в отмывании денег преступной группы на криптовалютной бирже Binance, использовании подложных документов и предоставлении своих данных третьим лицам.

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