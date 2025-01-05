В рамках Всероссийской акции "Полицейский Дед Мороз" ульяновские полицейские в период новогодних каникул проводят мониторинг использования световозвращателей у юных пешеходов

В период зимних школьных каникул сотрудники Госавтоинспекции совместно с Дирекцией безопасности дорожного движения в рамках Всероссийской акции "Полицейский Дед Мороз" проводят мониторинг использования световозвращателей у юных пешеходов, призывая детей и их родителей "стать ярче и заметнее" на дорогах региона.