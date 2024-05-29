Брайан Киф стал главным тренером «Вашингтона»

48-летний специалист, завершивший сезон-2023/24 в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера «Вашингтона», официально стал 26-м главным тренером в истории команды, сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.
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