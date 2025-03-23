Папа Римский возвращается в Ватикан: как сейчас чувствует себя понтифик

Папа Римский Франциск будет выписан из римской больницы Gemelli в воскресенье. Врачи предупредили, что ему необходимо как минимум два месяца отдыха, и посоветовали не посещать встречи с большими группами людей или встречи, требующие особого напряжённого труда, сообщает Digi24.