Папа Римский возвращается в Ватикан: как сейчас чувствует себя понтифик

Папа Римский Франциск будет выписан из римской больницы Gemelli в воскресенье. Врачи предупредили, что ему необходимо как минимум два месяца отдыха, и посоветовали не посещать встречи с большими группами людей или встречи, требующие особого напряжённого труда, сообщает Digi24.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии