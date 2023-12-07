Reuters: Украина запросила у США системы ПРО THAAD, F-18 и вертолеты Apache

Министерство обороны Украины попросило США предоставить Киеву перечень новых вооружений, в том числе системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD, самолеты F-18 Hornet, вертолеты Apache и Black Hawk, а также военно-транспортные самолеты C-17 Globemaster и C-130 Hercules, передает агентство Reuters, ссылаясь на документы.