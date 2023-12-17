Латвия нашла железный аргумент для разрыва с Россией

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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Александр Терехов
И ни один партнер по нате не скажет этим идиотам что они идиоты. Ни один, даже не партнер наты, не скажет. Хотя, может быть, сказать такое - это не политкорректно.Это до какой степени взрастить свою русофобию чтобы та пилила сучья на которой эти русофобы сидят. Удивительной степени маразм.
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8 час.
Валерий Шаронов
а Ж.Д. нужно разобрать, только нам с нашей стороны и рубильник выключить, почему наш &quot;миротворец&quot; этого не делает за всё &quot;хорошее&quot; с их стороны можно объяснить только заинтересованностью наших торгашей (от товаров до родины) набивающих карманы невзирая ни на что, при его(путина) если не поддержке то полном бездействии в этом вопросе!
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8 час.

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