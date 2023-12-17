Латвия нашла железный аргумент для разрыва с Россией

Александр Терехов

И ни один партнер по нате не скажет этим идиотам что они идиоты. Ни один, даже не партнер наты, не скажет. Хотя, может быть, сказать такое - это не политкорректно.Это до какой степени взрастить свою русофобию чтобы та пилила сучья на которой эти русофобы сидят. Удивительной степени маразм.