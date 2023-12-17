Законодатели Рижской думы хотят доказать, что от Москвы им «ничего не нужно» Светлана Гомзикова Фото: Imagebroker.
Латвия нашла железный аргумент для разрыва с Россией
Комментарии
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Александр Терехов
И ни один партнер по нате не скажет этим идиотам что они идиоты. Ни один, даже не партнер наты, не скажет. Хотя, может быть, сказать такое - это не политкорректно.Это до какой степени взрастить свою русофобию чтобы та пилила сучья на которой эти русофобы сидят. Удивительной степени маразм.
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8 час.
Валерий Шаронов
а Ж.Д. нужно разобрать, только нам с нашей стороны и рубильник выключить, почему наш "миротворец" этого не делает за всё "хорошее" с их стороны можно объяснить только заинтересованностью наших торгашей (от товаров до родины) набивающих карманы невзирая ни на что, при его(путина) если не поддержке то полном бездействии в этом вопросе!
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8 час.
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