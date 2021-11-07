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На Южном Урале экипажи самолетов Су-34 и Су-24 выполнили полеты с дозаправкой топливом в воздухе

На Южном Урале экипажи самолетов Су-34 и Су-24 выполнили полеты с дозаправкой топливом в воздухе

В ходе выполнения летного задания летчики двух типов самолетов выполнили более 100 заходов на исходную позицию и постепенное сближение с конус-датчиком топливозаправщика Ил-78.

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